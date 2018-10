Tragico incidente sulla 107, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail

Un incidente mortale si è verificato sul tratto della Statale 107 Silana Crotonese nel comune di Spezzano della Sila.

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Sulla dinamica sono in corso accertamenti, ma secondo i primi riscontri, la vittima, un uomo di 56 anni, Umberto Carrieri di Spezzano della Sila, che viaggiava su una Fiat Punto avrebbe perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro il guardrail. L’impatto subito dopo una galleria, in curva. Sul posto son arrivati subito gli uomini della Polizia stradale, gli operatori dell’Anas per gestire la viabilitĂ ed una squadra di Vigili del Fuoco, con il caposquadra Massimo Lavorato, che hanno dovuto estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere accartocciate. Nonostante l’arrivo di un’ambulanza del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.