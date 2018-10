Criticità Ospedale di Castrovillari, istituito un Tavolo permanente e publico

Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha preso parte a un incontro che si è tenuto nella Cittadella regionale sulla situazione relativa alle criticita’ che riguardano l’Ospedale di Castrovillari.

CATANZARO – Una lunga disamina sulle varie problematiche di carattere strutturale e funzionale per la parte inerente all’organizzazione delle risorse umane, al termina della quale è stato deciso di tenere permanente e pubblico il Tavolo che e’ stato istituito ieri, con l’obiettivo di rendere fruibile nel piu’ breve tempo possibile l’ospedale nella sua interezza, migliorando l’offerta di salute nei confronti del territorio.

Oggi inoltre, è in programma un altro incontro con l’impresa che ha realizzato le sale operatorie al fine di individuare gli interventi e i tempi di fine realizzazione conformemente alle risultanze del lavoro di consulenza effettuato dall’ingegnere Braile, incaricato dall’Asp di Cosenza. All’esito di tale incontro si procedera’ con i lavori strutturali da parte dell’impresa e contestualmente con gli ulteriori lavori per gli impianti di gas elettromedicali e del gruppo di continuita’. E’ in fase avanzata per circa il 95%, il completamento dei reparti di medicina ed ortopedia, cosi’ come sono state avviate anche le procedure relative alla camera calda del pronto soccorso, dei locali che interessano la terapia intensiva, oncologia e gli spogliatoi a servizio delle sale operatorie e di una nuova ala diagnostica per la cardiologia. Per quanto riguarda invece l’aspetto relativo all’implementamento di risorse umane nell’organizzazione ospedaliera e’ stata fatta presente al Tavolo la deliberazione dell’Asp di Cosenza, in data 28 settembre scorso, dell’avviso pubblico di mobilita’ regionale ed extra regionale per dirigenti medici.

Alla riunione hanno preso parte anche il delegato alle politiche sanitarie della Regione Franco Pacenza; il Dirigente generale regionale alla Sanita’ Bruno Zito; il Direttore Generale dell’Asp di Cosenza Raffaele Mauro, l’ingegnere dell’Asp di Cosenza Gianfranco Abate, il Consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea; il Dirigente regionale Pasquale Gidaro e i sindaci dei Comuni di Castrovillari, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Saracena e Firmo.