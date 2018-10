Rissa e maltrattamenti in famiglia, arresti e denunce

Arrestato un 30enne per rissa, danneggiamento, lesioni personali e ingiurie, due le denunce per maltrattamenti in famiglia e inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale

BISIGNANO (CS) – I militari della Stazione Carabinieri di Bisignano hanno denunciato in stato di libertĂ per il reato di “Porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere”, un 55enne di Rose (CS), poichĂŠ a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 1 coltello a serramanico della lunghezza di 20cm, del quale non sapeva giustificare il possesso. L’arma veniva sottoposta a sequestro.

I militari della Stazione Carabinieri di Rose hanno tratto in arresto: un 30enne di Rose (CS) su Ordine dell’Autorità Giudiziaria. I militari operanti notificavano all’uomo l’Ordine di Espiazione Pena di mesi 4 e giorni 25, emesso dal Tribunale di Cosenza, per i reati di “Rissa, Danneggiamento, Lesioni personali e Ingiurie”, commessi in Montalto Uffugo (CS), nel mese di febbraio 2015. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Denunciato in stato di libertà per i reati di: maltrattamenti in famiglia, un 40enne di Rose (CS) poichÊ, per futili motivi, sottoponeva, in piÚ occasioni, i propri anziani genitori a violenze fisiche e psicologiche; inosservanza degli obblighi della Sorveglianza Speciale, un 50enne di Rose (CS), poichÊ sorvegliato speciale veniva sorpreso alla guida della propria autovettura nonostante la patente di guida revocata, in violazione degli obblighi a cui sottoposto.

I militari della Stazione Carabinieri di Luzzi hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “Furto in concorso”, un 20enne e un 17enne di nazionalità rumena residenti a Cosenza. I militari operanti in Bisignano (CS), sorprendevano i due giovani mentre stavano asportando dall’interno di un impianto industriale di Castiglione Cosentino (CS), 40 barre in ferro, un nastro trasportatore, unventilatore, una cucina da campo completa di bombola e due grate in ferro. La refurtiva veniva immediatamente restituita agli aventi diritto.