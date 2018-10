Rossano: colpisce la moglie a martellate, 54enne esce dal carcere

Lascia il carcere T.S. il rossanese di 54 anni arrestato nei giorni scorsi per aver colpito con un martello la moglie.

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Il Gip presso il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento delle richieste avanzate dall’avv. Francesco Nicoletti, ha disposto la scarcerazione per il 54enne T.S., arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri con l’accusa di aver aggredito e ferito a colpi di martello la moglie. Nello specifico, l’ipotesi di reato contestata è quella di tentato omicidio aggravato per aver commesso il fatto contro il coniuge e per aver agito per futili motivi.

Proprio oggi, nell’Istituto Penitenziario di Castrovillari dove si trovava detenuto, l’uomo è comparso dinanzi al Gip per l’interrogatorio di garanzia e la convalida dell’arresto ed ha risposto alle domande del magistrato fornendo la propria versione dei fatti in merito alle contestazioni. La Procura aveva chiesto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, mentre il Gip, accogliendo la tesi della difesa, ha disposto per l’uomo la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti lo scorso lunedì 1 ottobre, nel pomeriggio la coppia avrebbe avuto un violento litigio e l’uomo, al culmine della discussione, avrebbe afferrato un martello e colpito in maniera violenta la moglie, provocandole delle ferite al capo. Sul posto sono intervenuti, allertati da alcuni vicini di casa, i Carabinieri della Compagnia di Rossano e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale. All’uomo si contesta anche di non aver soccorso nell’immediato la vittima e di aver occultato l’arma.

