La Piramide di Fuscaldo con la punta di cristallo all’attenzione del ministro Di Maio

FUSCALDO (CS) – Una piramide di 180 metri d’altezza divisa in quattro piani, tanti quante sono le età dell’umanità  (Oro, Argento, Bronzo e Ferro) con una punta di cristallo che di notte emanerà la luce incamerata durante la giornata. Questo il progetto del presidente dell’Universal Peace Club Fortunato Plastina che ha l’ambizione di creare a Fuscaldo un luogo di pellegrinaggio per tutti i pacifisti del pianeta. Una mission in cui crede fermamente il noto ambasciatore di pace che viaggia portando con se il Libro d’Oro, un volume di oltre venti chili, sul quale da circa venti anni raccoglie le firme di tutti coloro che desiderano la pace nel mondo. Ad oggi sono centinaia i sostenitori individuati dall’India alla Cina, dall’Ungheria all’entroterra africano, tra cui spicca il Dalai Lama ognuno dei quali ognuno ha inciso il proprio monito indirizzandolo alle generazioni future. In queste ore Fortunato Plastina ha inteso porre all’attenzione del ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio il suo ambizioso progetto sperando possa essere accolto di buon grado. “Carissimo Ministro, – scrive il presidente Plastina rivolgentosi al Ministro dello Sviluppo Economico – da quanto si vede lei ha tutta la volontà di cambiare la nostra bella Italia. Lei e il Ministro Salvini cercate di tagliare le gambe al nido di ragnatele: una nuova era è cominciata.

Allora é per questa ragione che mi rivolgo a Lei ed alla sua fiducia. Lei vuol creare lavoro: noi siamo il Club per la Pace nel mondo che opera tra Ginevra e Fuscaldo. Il nostro obiettivo promuove un’indicazione di pace ed abbiamo un importante progetto che vogliamo realizzare: il centro della solidarietà della comunicazione per una pace universale. Costruendo questo progetto turistico-culturale e simbolo di pace sarebbe un’immagine mondiale, creando migliaia di posti di lavoro. E non solo. La creazione artistica della piramide si aggiungerebbe al nostro patrimonio culturale. Abbiamo già due località differenti in Calabria (si precisa che ci vogliono 10 ettari di terreno o di montagna per edificare questo progetto unico al mondo) in provincia di Cosenza dove poter costruire la piramide. Lei rappresenta l’Economia e lo Sviluppo, noi siamo certi che un simile progetto non dovrebbe sfuggire all’Italia, soprattutto in questo momento critico che attraversiamo. Lei e Salvini siete gli unici che potete dare una nuova identità al nostro paese. Universal Peace Club auspica un suo intervento: chiediamo a questo dipartimento il patrocinio. Siamo piu’ che convinti che lei voglia creare posti di lavoro. Allora signor Ministro, lo vogliamo fare? Io si. E voi?”. La lettera è stata inviata al Ministro insieme ad un’illustrazione del progetto che si spera possa essere preso in considerazione per iniziare a posare la prima pietra di un’opera volta a trasformare la Calabria in terra di solidarietà e armonia tra i popoli.

