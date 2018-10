Limitazioni al transito sull’Autostrada del Mediterraneo in provincia di Cosenza

Da domani chiusura delle rampe per consentire lavori di manutenzione sul manto stradale

COSENZA – Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, a partire dalle 06:00 di domani mercoledì 3 ottobre e fino alle 18:00 di venerdì 5 ottobre, sarĂ in vigore la chiusura dello svincolo di Altomonte mediante la chiusura delle rampe di uscita ed ingresso sia della carreggiata sud che della carreggiata nord, dal chilometro 216,000 al chilometro 216,500. I veicoli diretti ad Altomonte, in direzione nord, potranno utilizzare lo svincolo di Tarsia nord con proseguimento lungo la strada statale 283 ‘delle Terme Luigiane’ in direzione Sibari fino al chilometro 45,400 e successivamente percorrere la SP 131 in direzione Altomonte. I veicoli diretti ad Altomonte, in direzione sud, potranno usufruire dello svincolo di Firmo con proseguimento in direzione Sibari e successivamente percorrere la strada provinciale 174 e la SP 131 in direzione Altomonte. I veicoli in entrata allo svincolo di Altomonte potranno utilizzare per l’immissione in A2 rispettivamente lo svincolo di Tarsia Nord in direzione sud e lo svincolo di Firmo in direzione nord.