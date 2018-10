Cava abusiva sotto sequestro e sigilli ad un lido in costruzione

Due distinte attivitĂ di controllo hanno portato ad altrettanti sequestri da parte dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO – I militari durante un primo controllo in C.da Castello hanno accertato la presenza di una cava abusiva che è stata posta sotto sequestro, in quanto era adibita abusivamente a coltivazione d’inerti, senza le previste autorizzazioni. Inoltre nell’area era presente un impianto in piena attivitĂ atto alla cernita, vagliatura, frantumazione e lavaggio degli inerti estratti, privo di autorizzazione allo scarico dei reflui industriali prodotti e privo di autorizzazione alle emissioni di polveri in atmosfera.

Una parte di questi reflui di lavaggio, si disperdevano sul suolo nudo privo di impermeabilizzazione con un inevitabile pericolo d’inquinamento per le falde acquifere. Si è pertanto proceduto al sequestro della cava d’inerti, dell’impianto di lavorazione inerti e di una pala meccanica adoperata per il prelievo degli stessi e denunciato il proprietario dell’impianto.

Altro controllo è stato effettuato in C.da La Foggia, all’interno della zona a speciale conservazione denominata “Foce del Fiume Crati”, dove i militari hanno constatato sull’arenile recenti lavori di livellamento delle dune esistenti caratterizzate da habitat prioritari con specie di flora. L’area, circa 1000 metri quadri, delimitata tramite una recinzione con paletti, era interessata a dei lavori preliminari finalizzati alla realizzazione di uno stabilimento balneare con regolare concessione demaniale marittima, che ha però comportato un’alterazione permanente al territorio oltre che una distruzione di habitat protetto. Lavori effettuati senza la preventiva acquisizione del parere paesaggistico ambientale. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro del sito e alla denuncia del proprietario.