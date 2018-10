No all’accorpamento delle classi, genitori in protesta: “istruzione adeguata per tutti”

Un’istruzione adeguata per tutti i bambini di Aieta; è la richiesta mossa non solo dai genitori, ma da tutta la comunitĂ del borgo dell’alto tirreno che questa mattina hanno dato vita ad una protesta

AIETA (CS) – Una manifestazione per dire “No” all’accorpamento delle classi prima, seconda, terza e quinta elementare. Il mancato ingresso a scuola degli studenti è durato tutta la prima settimana ed è stato interrotto con una tregua solo per le continue rassicurazioni ricevute da parte degli uffici competenti. “Tra questi bambini – fanno sapere i rappresentanti dei genitori – c’è anche un bambino disabile, quindi tutta la situazione diventa ancora piĂą complicata. Abbiamo chiesto al provveditore di dividere la classe e di avere almeno due insegnanti, ma, se in un primo momento la risposta è stata positiva, ora le promesse sono state disattese”.

I genitori si riferiscono all’incontro avuto con il provveditore presso il suo ufficio lo scorso 10 settembre. Impegno ribadito nel corso delle settimane successive ad ogni contatto telefonico avuto tra Amministrazione comunale e segreteria del provveditorato. Al fianco dei genitori, dunque anche l’Amministrazione comunale di Aieta che al momento sta valutando tutte le strade possibili per ristabilire la situazione. “Questa mattina – continuano i genitori – abbiamo sigillato i cancelli e installato manifesti per riuscire ad ottenere il diritto allo studio di cui i bambini hanno bisogno, mantenendo alta la qualità della nostra scuola. La protesta continuerà finché non avremo risposte adeguate”. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Scalea.