Sede Asp di Rossano, a giudizio ventuno “furbetti del cartellino”

L’operazione, denominata Evanescence, vede coinvolti dipendenti della sede Asp di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Prima udienza dibattimentale per i 21 furbetti del cartellino della sede Asp di Rossano, dinanzi al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Giuseppa Anna Ferrucci, alla presenza del Pubblico Ministero dott. Francesco Calderaro. L’inchiesta denominata “Evanescence” (ne abbiamo parlato QUI), che vede imputati 21 soggetti, nasce da un’attivitĂ d’indagine condotta dalla Guardia di Finanza che portò all’emissione di una ordinanza di custodia cautelare da parte del Gip.

Ai soggetti coinvolti, tra le altre ipotesi di reato, si contesta l’avvenuta obliterazione del badge elettronico presso la sede ASP di Corigliano Rossano, in contrada Donnanna, attestante orari di entrata e di uscita dalla struttura pubblica. Secondo la tesi accusatoria, i dipendenti si sarebbero allontanati dal luogo di lavoro arbitrariamente e per esigenze non connesse alla prestazione lavorativa, il tutto lasciando l’ufficio arbitrariamente mediante la falsa rappresentazione della presenza in servizio, garantendosi in tal modo la percezione, da parte della pubblica amministrazione, degli emolumenti retributivi per prestazioni lavorative non effettuate.

Nel corso della prima udienza dibattimentale il collegio difensivo ha eccepito al Tribunale varie nullità , attinenti sia la richiesta di rinvio a giudizio sia il decreto che dispone il giudizio, alle quali si è opposto il P.M., dott. Calderaro. Il Tribunale ha aggiornato l’udienza al prossimo 22 novembre 2018 per decidere tali questioni preliminari.