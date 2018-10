Ponte ‘pericolante’ sulla Silana – Crotonese, cittadini mobilitati

Comitato spontaneo composto da residenti, tecnici ed amministratori locali chiede chiarezza all’Anas sugli interventi antisismici da realizzare sul ponte Cannavino

CELICO (CS) – “In data 27 settembre – scrive in una nota il comitato spontaneo per il ponte Cannavino Celico – presso la sala consiliare del comune di Celico, si è tenuta la prima riunione del comitato spontaneo di cittadini e amministratori locali, nato nel corso di un’assemblea dello scorso 19 settembre per far fronte comune sulla vicenda legata al ponte Cannavino. Il viadotto è un’arteria fondamentale della strada statale 107 “Silana-Crotonese”, il quale congiunge la sponda ionica con quella tirrenica e le provincie di Cosenza e Crotone. I fatti poco chiari e le varie chiusure della struttura hanno creato non pochi problemi ai cittadini dei comuni di Celico, Spezzano Sila, Rovito e Casali del Manco, diretti fruitori del ponte. Il comitato, che al suo interno vede lĂ presenza di tecnici esperti del settore infrastrutturale, ha come obiettivo quello di riunire le forze di tutte le comunitĂ e instaurare un dialogo costante con Anas, l’azienda che gestisce la 107, a cominciare dai lavori della prossima primavera. Al riguardo, il comitato rivolgerĂ domande inerenti la tipologia dell’intervento antisismico. Tutti i cittadini delle comunitĂ sopra citate possono aderire al comitato”.