Corigliano Rossano, incidente mortale, 2 morti e 7 feriti

Quattro di origini italiane e cinque di origini bulgare viaggiavano su due autovetture che si sono scontrate sulla provinciale. Quattro i feriti gravi tra cui due ragazze di 16 e 21 anni. Qualche minuto prima un altro incidente a Rossano con un giovane rimasto ferito

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Due i morti ma il bilancio potrebbe crescere tra i feriti nel drammatico scontro frontale avvenuto poco prima dell’alba sulla provinciale che collega lo Scalo alla frazione marina di Schiavonea alla cittadina di Corigliano Calabro. A dare l’allarme alle centrali operative del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri gli automobilisti in transito che non hanno potuto prestare soccorso per vie delle autovetture diventate un ammasso di lamiera.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Rossano era giĂ fuori per un intervento su un altro incidente stradale: un’auto ribaltata con un giovane rimasto incastrato nelle lamiere. Un braccio trafitto dal ferro che gli impediva di muoversi. I vigili del fuoco hanno operato per estrarre il giovane dall’abitacolo. Finito l’intervento la chiamate per spostarsi sull’incidente mortale.

La squadra si è trovata davanti una macchina irriconoscibile con all’interno i cinque occupanti di nazionalitĂ bulgara da estrarre. Due dei cinque sono morti sul colpo. I feriti di entrambe le autovetture sono stati estratti ed affidati ai sanitari del 118 che giĂ sul posto hanno prestato i primi soccorsi nel mentre si procedeva ad estrali dalle lamiere. Gli occupanti le vetture sono stati trasportati tra gli Spoke di Corigliano e Rossano. Tra i feriti italiani, due sono ragazze di 16 e 21 anni: potrebbero essere sorelle, in ogni caso unite da parentela. Sul posto i militari dell’Arma sono in attesa del medico legale prima di effettuare i rilievi per capire la dinamica del grave incidente. Qualche minuto fa uno dei feriti è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale di Cosenza