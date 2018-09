Terrorismo: confermata in appello la condanna del foreign fighter

La Corte d’Appello di Catanzaro conferma la condanna a 4 anni e mezzo di carcere inflitti in primo grado Hamil Mehdi, il marocchino di 27 anni arrestato nel 2016

LUZZI (CS) – É stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro la condanna a 4 anni e mezzo di reclusione emessa in primo grado dal Gup nei confronti di Hamil Mehdi, il marocchino di 27 anni trapiantato con tutta la famiglia a Luzzi (Cosenza) ed accusato di essere stato un aspirante “foreign fighter”. Mehdi fu arrestato nel gennaio del 2016 dalla Digos di Cosenza e dal Servizio centrale antiterrorismo. Le indagini che portarono all’arresto del giovane marocchino, dirette dalla Dda di Catanzaro, erano partite nel luglio 2015 quando Mehdi era stato espulso dalla Turchia perchĂ© ritenuto pericoloso. Secondo l’accusa, Mehdi, imputato di auto-addestramento ai fini di terrorismo internazionale e tuttora in stato di detenzione, avrebbe voluto raggiungere la Siria per unirsi all’Isis. Il giovane ha sempre rigettato le accuse, sostenendo di essersi recato in Turchia soltanto per motivi religiosi.