Paola, Carceri: Basentini «Realtà organizzata e gestita bene»

“Una bella realtĂ , pulita, ben organizzata e ben gestita, a dimostrazione che anche in periferia, quando c’è l’impegno di tutte le parti, possono realizzarsi modelli organizzativi efficienti ed apprezzabili”

PAOLA (CS) – Così il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, ha commentato “con soddisfazione”, secondo quanto Ă© detto in un comunicato dell’ufficio stampa del Ministero della Giustizia, la visita che ha effettuato oggi nella Casa circondariale di Paola. Il responsabile del Dap ha visitato i reparti e gli ambienti dell’istituto calabrese, la sala pc, il teatro e la serra, accompagnato dal direttore della struttura, Caterina Arrotta, e dal comandante, Maria Molinaro.

Basentini ha incontrato anche gli operatori e il personale in servizio “ricevendo buone impressioni – si aggiunge nella nota – per quanto riguarda sia le condizioni di lavoro, sia le iniziative trattamentali avviate nei confronti dei detenuti. Il Capo del Dap si Ă© intrattenuto a lungo anche con una rappresentanza di questi ultimi, ascoltando le diverse criticitĂ di chi vive dietro le sbarre”. “Lamentano per lo piĂą – ha detto Basentini – la mancanza di un lavoro, soprattutto gli stranieri che hanno interesse ad inviare alle proprie famiglie nei Paesi di origine i soldi guadagnati con le attivitĂ lavorative”. “La visita di oggi – conclude la nota del Ministero – rappresenta l’ennesima tappa di un tour fortemente voluto da Basentini per toccare con mano la realtĂ degli istituti penitenziari italiani e iniziato subito dopo il suo insediamento al Dap”.