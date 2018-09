Calano le temperature e aumentano gli incendi, sospetto business della ‘mafia dei boschi’

A denunciare l’anomalia è il capo della Protezione Civile Calabria Carlo Tansi che conferma: “Sono tutti di origine dolosa”

COSENZA – L’ombra della mafia dietro agli incendi di fine estate. “Ci sono 16 roghi ancora attivi, in tutta la Calabria, ma sono tutti sotto controllo”. Ad affermarlo è stato il Capo della Protezione civile regionale, Carlo Tansi. Solo in provincia di Cosenza si registrano oggi focolai a Guardia Piemontese dove le fiammo divampano da due giorni, Tortora, Papasidero, Scalea, Firmo e Serra d’Aiello. Grossi incendi si sono registrati fino a ieri a Catanzaro e l’altro ieri le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni alla periferia di Crotone ed in provincia. Una situazione paradossale, se considerata alla luce del fatto che le temperature hanno fatto registrare in tutta la regione un brusco calo.

“Per fortuna la nostra migliore organizzazione fa si’ che in massimo due giorni riusciamo a domare anche incendi di vaste proporzioni – dice Tansi – siamo riusciti a far diminuire la persistenza dei roghi, che, lo ribadisco, sono tutti di origine dolosa: le fiamme vengono appiccate all’imbrunire perche’ di notte i mezzi aerei non possono volare e le squadre di terra hanno piu’ difficolta’ di movimento. Poi il vento, che sta soffiando forte, da’ una mano. Ormai e’ chiaro, grazie al lavoro delle procure, che esiste una vera e proprio mafia dei boschi – sottolinea Tansi – che controlla gli incendi per mettere le mani sul legname e rivenderlo come biomassa“. “Ad ogni incendio, entro un anno, corrisponde un’operazione di bonifica che va fatta per legge – conclude Tansi – e vorrei ricordare che gli alberi bruciano alla base, il resto rimane intatto ed e’ ottimo come biomassa. Un terreno di decine di ettari, con alberi non fruttuosi, ma che per legge non puoi tagliare, rende cosi’ diverse centinaia di migliaia di euro”.

