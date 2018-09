A2 “Mediterraneo”, tir si ribalta

Bloccata la viabilitĂ autostradale per consentire le operazioni di recupero dell’autoarticolato

CASTROVILLARI (CS) – A causa di un incidente che, lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, ha coinvolto un pezzo pesante, il traffico è provvisoriamente bloccato – in direzione nord – in corrispondenza del km 191,300, nel territorio di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilitĂ e per ripristinare la circolazione nel piĂą breve tempo possibile.