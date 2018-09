A Belvedere Marittimo “l’Accademia dell’Ancia” per formare i giovani alla musica

Quindici corsi tenuti da insegnanti specializzati con l’obiettivo di avvicinare al complesso universo della musica i giovani.

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – E’ stata inaugurata nel centro del tirreno cosentino l’Accademia dell’Ancia, diretta da Carmine Sangineto, musicista per tre volte campione mondale di organetto. “L’accademia – spiega Sangineto – si propone l’obiettivo di formare i musicisti sul territorio, attraverso corsi e tecniche specifiche per ogni strumento, che mirano a valorizzare le qualita’ di ogni singolo allievo”. Arte, cultura e territorio sono le parole che accompagnano il logo della scuola di musica, perche’ e’ sul territorio di riferimento che l’accademia cerca i nuovi talenti con l’obiettivo di metterne in risalto l’aspetto umano oltre che artistico.

“L’ancia – spiega il fondatore dell’accademia – e’ un simbolo della musica, parte essenziale degli strumenti a fiato e non e’ casuale il riferimento ad essa nel nome dell’accademia”. L’offerta formativa e’ ampia: pianoforte, batteria, percussioni, chitarra, tromba, sax, violino, clarinetto, organetto diatonico, canto lirico, canto pop, propedeutica musicale, musica d’insieme, teoria e solfeggio. Sangineto e’ da tempo un protagonista sulla scena della musica etnica. La sua band partecipa alle piu’ importanti manifestazioni canore riservate ad un genere musicale in crescita.

Originario di Belvedere Marittimo, e’ stato vincitore nella categoria World Music della 70^ Coupe’ Mondiale conferita dalla Confe’de’ration internationale des accorde’onistes Cia Imc, che fa parte parte del consiglio musicale dell’Unesco. Nel settembre del 2017 ha vinto anche il prestigioso Premio Internazionale della Fisarmonica “citta’ di Castelfidardo” nella categoria M.

Appassionato di organetto e studioso del legame tra strumento e tradizione, Sangineto propone una musica che parte dal folklore locale per abbracciare nuove sonorita’, in cui lo strumento diventa veicolo di una musica universale, suggestiva e libera. La passione per uno strumento tradizionale, ma poliedrico, come la fisarmonica si e’ manifestata sin dall’infanzia.

“La prima volta che ho imbracciato un organetto – dice – avevo appena 8 anni ed e’ stato subito amore”. L’inaugurazione della scuola, la cui ampia sede si trova sulla statale 18, in via Castromurro, nell’immediata periferia del paese, e’ stata un evento. Oltre alla band di Sangineto, si sono esibiti altri cantanti e musicisti, fra cui il cantautore calabrese Santino Cardamone ed il cantante Mario Nunziante, star di “Amici”, la trasmissione di Maria De Filippi. Al taglio del nastro, il sindaco della citta’ , Enrico Granata, e l’assessore comunale alla Cultura, Francesca Impieri.