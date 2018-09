Paola, in fiamme escavatore: accertato il dolo

A dare l’allarme i residenti della zona preoccupati dell’odore di fumo che entrava nelle case nel pieno della notte. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno accertato la natura dolosa dell’incendio

PAOLA (CS) – Una manciata di minuti dopo l’una della scorsa notte un escavatore di una ditta di San Lucido è stato incendiato in via San Michele a Paola, mentre era parcheggiato a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paola allertati da alcuni automobilisti in transito e dai residenti del posto allarmati dall’odore di fumo che entrava all’interno delle abitazioni. Gli uomini del 115 hanno nell’immediato spento le fiamme salvando l’escavatore. Un incendio alimentato anche da una trave in legno su cui era parcheggiato il mezzo gommato. Da un primo sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, pur non avendo trovato elementi come bottiglie o taniche che comprovino il dolo, hanno accertato la natura dolosa per il modus operandi utilizzato, per aver individuato l’origine dell’incendio nella parte posteriore gommata dell’escavatore e soprattutto perchè il mezzo era fermo da circa cinque ore. Ad aprire un fasciolo d’indagine i militari dell’Arma della compagnia cittadina

Copertina immagine di repertorio