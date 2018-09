Coppia aveva allestito un ‘supermarket della droga’ in un appartamento di Corigliano

L’uomo che si trovava agli arresti domiciliari è stato tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari in attesa di giudizio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Controlli sulla compravendita di droghe durante la movida del weekend nel Comune di Corigliano Rossano. I servizi straordinari, oltre a numerose persone identificate e a diverse perquisizioni, hanno portato all’arresto di due pregiudicati. Si tratta di C. D. 32enne con precedenti penali sottoposto agli arresti domiciliari e la compagna D. A. 22enne entrambi accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio sorpresi in flagranza di reato nella serata di sabato dagli agenti del Commissariato di Corigliano Rossano. I poliziotti venuti a conoscenza del fatto che i due continuavano nell’attivitĂ di spaccio all’interno della propria abitazione a Corigliano, ha eseguito a loro carico una perquisizione domiciliare a seguito della quale sono stati rinvenuti e sequestrati: due bilancini di precisione, circa 60 grammi di marijuana pronta per la cessione e 70 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attivitĂ di spaccio. Durante i controlli gli operatori di polizia nella casa in cui vive la coppia era presente un trentacinquenne che aveva appena acquistato lo stupefacente per uso personale. Visti gli elementi di reitĂ raccolti, l’acquirente è stato denunciato all’AutoritĂ Amministrativa ai sensi all’art. 75 Dpr 309/90, mentre C. D. e la compagna, che avevano allestito nell’abitazione un vero e proprio supermercato per lo spaccio sono stati tratti in arresto. Il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari ha poi disposto che, dopo le formalitĂ di rito, C. D. giĂ sottoposto agli arresti domiciliari venisse tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari e la compagna sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.