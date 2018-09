Scontro frontale sulla statale 107, due le auto coinvolte

Fortunatamente nessun ferito grave nello scontro avuto tra due autoveicoli sulla Statale 107 località Fago del Soldato

COSENZA – Due le auto coinvolte, bloccata la Statale 107 direzione Fago del Soldato ma feriti lievi. Queste le notizie che giungono. Lo scontro ha causato non pochi danni alle vetture ma il brutto incidente sembra che termini senza gravi conseguenze per nessuno. Attualmente il traffico rimane bloccato e sul posto sono presenti i sanitari del 118, la polstrada per i rilievi e gli operatori Anas che provvederanno a far defluire il traffico

Copertina: Foto Cosenza 2.0