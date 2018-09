Medaglia al valore per la guida turistica morta nella piena del Raganello

Il sindaco di Amendolara ha lanciato una petizione on line per sensibilizzare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Servono 100 firme per il giovane eroe defunto

AMENDOLARA (CS) – Tragedia Raganello. E’ on line la petizione promossa dall’Amministrazione Comunale destinata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché riconosca ed attribuisca la Medaglia al valore civile ad Antonio De Rasis, giovane ed esperta guida, caduta vittima, non prima di aver portato in salvo diverse persone, della improvvisa e straordinaria piena di Civita lo scorso 20 Agosto. È quanto fa sapere il Sindaco Antonello Ciminelli invitando tutti a firmare l’istanza utile a rafforzare, insieme alle delibere di giunta dei Comuni dell’Alto Jonio cosentino, la richiesta per riconoscere a De Rasis l’onorificenza che si addice ad un eroe quale ha dimostrato di essere mettendo a rischio, con coraggio, la propria vita per salvare quella degli altri. ‘Raganello, medaglia al valore civile per l’eroe Antonio De Rasis’. È, questo, il titolo della petizione pubblicata sulla piattaforma change.org. L’obiettivo è arrivare a 100 firme.