La donna che uccise il figlio tra i boschi della ‘Crocetta’ condannata in Cassazione

Daniela Falcone che dal momento in cui fu trovata in auto con il cadavere del bimbo al suo fianco non ricorda più nulla dovrà scontare 14 anni di reclusione

ROMA – La Corte di Cassazione ha ieri condannato definitivamente Daniela Falcone a 14 anni di reclusione. La sentenza conferma la pena inflitta dai giudici della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva ridotto di due anni il verdetto di primo grado. La catechista di Rovito, come noto, nel marzo del 2014 il mattino successivo ad una furibonda lite con il marito il quale le aveva confessato che la propria amante era incinta aveva prelevato da scuola il figlio di undici anni Carmine De Santis. Arrivati nei boschi della ‘Crocetta’ con la sua Suzuki gialla avrebbe colpito il bimbo, dopo avergli fatto bere dei succhi di frutta con tranquillanti, con delle forbici fino a provocarne la morte. Dopo 48 ore le forze dell’ordine la trovarono ancora lì immobile in stato di semicoscienza dopo aver tentato di togliersi la vita con quelle stesse forbici e il cadavere del ragazzino al suo fianco. Per ben due volte tentò il suicidio nel carcere di Castrovillari finché non venne trasferita in una struttura psichiatrica del reggino dove si trova ancora ad oggi ricoverata e in stato d’arresto. Non parla e non ricorda nulla, affetta da amnesia e mutismo psicogeni post traumatici, comunica scrivendo su dei fogli. Per oltre un anno non prese coscienza di quanto fosse accaduto. Continuava ad affermare che il piccolo Carmine non era morto. Diceva che le era vicino e dormiva con lei ogni notte abbracciandola. I giudici della Suprema Corte nel mettere la parola fine a questo dramma hanno riconosciuto il vizio parziale di mente affermando che nel delitto non vi fu premeditazione.

