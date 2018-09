Tir si ribalta sull’A2, illeso l’autista

Stava procedendo verso nord sull’autostrada A2 Mediterraneo quando per cause in corso di accertamento l’autista ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi

COSENZA – Un mezzo pesante autoarticolato si è ribaltato tra gli svincoli di Frascineto e Morano Calabro, al km 202 direzione nord sull’autostrada A2 Mediterraneo. Il conducente per cause in corso di accertamento è sbandato finendo fuori carreggiata. Il mezzo pesante si è ribaltato, il conducente non è riuscito a mantenere la linea di guida. Non si esclude che, causa la poggia, il mezzo abbia trovato l’asfalto scivoloso causando la perdita di controllo da parte dell’autista. Sul posto nell’immediatezza sono intervenuti i sanitari del 118, la polstrada, i vigili del fuoco, gli operatori Anas. Dalle prime cure prestate dai sanitari il conducente non verserebbe in gravi condizioni.

Il traffico risulta con forti rallentamenti. Sul posto è stata chiamata ad intervenire l’autogrù per le operazioni di recupero. Gli operatori Anas hanno parzializzato la carreggiata facendo defluire il traffico sulla corsia di sorpasso