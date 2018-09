Lavori in corso sull’Autostrada del Mediterraneo tra le province di Cosenza e Salerno

Limitazioni al transito attive a partire da domani fino al 20 dicembre per consentire di riverniciare le gallerie

COSENZA – Per consentire l’esecuzione dei lavori lungo l’Autostrada del Mediterraneo saranno attivate limitazioni al traffico tra le province di Cosenza e Salerno. A partire da domani giovedì 20 settembre e fino al 20 dicembre 2018, nella fascia oraria compresa tra le 07:30 e le 16:30, si rendono necessarie delle limitazioni al transito tra lo svincolo di Cosenza e lo svincolo di Altilia Grimaldi per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione – previsti dall’Accordo Quadro – degli impianti e di verniciatura delle gallerie. Per tali attività , sarà in vigore la chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso nel tratto compreso tra il chilometro 265 e il chilometro 294,500. Inoltre, per lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei corpi illuminanti con led di ultima generazione all’interno della galleria ‘Incoronata’, fino alle ore 24:00 del 2 ottobre 2018 sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud predisposta a doppio senso di circolazione, dal chilometro 68,400 al chilometro 65,350 (svincolo Sicignano) a Salerno. Il Progetto Green Light Anas (Accordo Quadro triennale) prevede, la sostituzione dei corpi illuminanti con LED di ultima generazione, finalizzati sia alla riduzione dei consumi, ma anche l’innalzamento dei livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie grazie ad un miglior confort visivo sul piano viabile.