Allerta meteo frena i rilievi dei tecnici sulle Gole del Raganello

I consulenti lavoreranno nell’area più a valle per evitare disagi

COSENZA – Dureranno alcune settimane i diversi rilievi tecnici che la Procura di Castrovillari ha disposto nell’area del torrente Raganello, dove il 20 agosto scorso 10 persone persero la vita. Per domani erano previsti dei sopralluoghi proprio all’interno delle gole, nel tratto piu’ stretto. Ma le previsioni meteo per il momento hanno fatto desistere i consulenti, che si concentreranno invece sulla parte più a valle. Il calendario dei sopralluoghi sara’ quindi riesaminato e aggiornato di volta in volta per consentire che si possano mappare le gole dettagliatamente e in piena sicurezza, per poter poi arrivare ad una ricostruzione virtuale, quanto piu’ fedele possibile, di quanto accaduto.