Frascineto, scontro frontale: sale a due il bilancio delle vittime

Anche la donna alla guida della Fiat Panda, Diana Filardi, 73 anni, di Civita, giunta in gravi condizioni all’ospedale civile dell’Annunziata muore dopo sette ore di rianimazione. Per cause in corso di accertamento, la 73enne al momento dell’impatto guidava contromano in autostradaÂ

FRASCINETO (CS) – Sale a due il numero delle vittime nello scontro frontale avvenuto sull’A2 tra gli svincoli di Frascineto e Sibari – Firmo. Anche la donna che avrebbe causato l’incidente, perchè viaggiava contromano in autostrada, è deceduta nelle ultime ore presso l’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. Diana Filardi, 73 anni, di Civita, stava viaggiando su una Fiat Panda quando per ragioni sconosciute ha invertito il senso di marcia. Secondo i primi riscontri della polstrada, ancora tutti in corso di accertamento, sembra che la donna abbia deciso di ritornare indietro dalla propria corsia di marcia e percorrere circa 700 – 800 metri prima del restringimento della carreggiava che immetteva nella corsia opposta. A questo punto il giovane 31enne, Paolo Spina di Rende, mentre era regolarmente sulla corsia di sorpasso, a bordo di una Mini Cooper, e stava affiancando un camion per superarlo, si sarebbe trovato davanti la Fiat Panda. Un impatto inevitabile e fatale. La Mini Cooper si è schiantata contro un muro laterale di cinta, passando davanti all’Alfa Romeo Stelvio in cui viaggiavano padre e figlio.

Sul posto sono giunti nell’immediato due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e Rende diretta dal caposquadra Franco Corsino. Gli uomini del 115 hanno estratto entrambi i feriti dalle lamiere aggrovigliate. Il giovane 31enne è spirato sul posto, la salma è stata quindi trasportata presso l’obitorio dell’Ospedale di Castrovillari; la 73enne, presa in cura dall’equipe medica dell’elisoccorso è stata trasferita presso l’Annunziata a Cosenza. La donna, paziente emotorace, ha riportato fratture agli arti e al bacino. Un quadro clinico grave con delle successive complicazioni che l’hanno portata alla morte. L’incidente è accaduto nella mattinata intorno alle dieci. Sul posto la polstrada ha effettuato i rilievi e gli operatori Anas hanno deviato il traffico per circa un’ora. Poi la viabilitĂ si è normalizzata