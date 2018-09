Muore travolto da un’auto mentre era in sella alla bici

Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso. L’impatto e stato scontro però fatale per il ciclista

PRAIA A MARE (CS) – Tragico incidente a Praia Mare, sull’alto tirreno, al confine con il vicino centro di Tortora, nei pressi dell’ex stabilimento tessile della Marlane. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto un ciclista che pare stesse pedalando a bordo strada. L’impatto è stato molto violento e nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 per il ciclista, M.M., non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.