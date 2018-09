Coltivazioni di marijuana, due arresti a Rossano Corigliano

L’arresto è stato compiuto ieri pomeriggio dal personale del commissariato della Polizia di Stato di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un uomo di 36 anni P.P. è stato arrestato dalla polizia colto in flagranza del reato di coltivazione di sostanza stupefacente. L’uomo, con precedenti specifici è stato sottoposto a controllo nell’ambito di mirati servizi sul territorio di Corigliano Rossano mirati proprio alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga. A seguito di una perquisizione nel suo domicilio, in un terreno adiacente sono state scoperte alcune piante di canapa indiana alte circa tre metri che sono stati poi sottoposte a sequestro. Il 36enne avrebbe inizialmente tentato di eludere il controllo nel proprio terreno ma gli operatori di polizia sono riusciti a scoprire la piantagione e lo hanno successivamente arrestato.

Un venticinquenne invece, è stato arrestato perhcè coltivava la canapa nell’orto e in casa, poi, si occupava di lavorarla al fine di metterla in commercio. L’attività illecita però non è sfuggita alla Polizia Giuduziaria di Corigliano che con l’accusa di coltivazione e detenzione di stupefacenti ha fatto scattare l’arresto per un giovane di 25 anni, M. B.. Gli agenti, in seguito ad una attività investigativa, di sono presentati alla porta dell’abitazione del giovane ed hanno effettuato una perquisizione che ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione e alcune dosi di marijuana pronte per lo spaccio. Il controllo, esteso fuori dall’abitazione, ha portato gli agenti ad un orto dove sorgeva una florida piantagione di canapa, attrezza per di più di un impianto per l’irrigazione. Vista la flagranza del reato, il giovane è stato arrestato.