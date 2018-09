FOTONOTIZIA – Code sull’Autostrada del Mediterraneo tra Altilia e Rogliano

Disagi alla viabilitĂ anche tra Cosenza e Rende per lavori in corso da parte dell’Anas

COSENZA – Code chilometriche tra Altilia e Rogliano in direzione nord. Mezzi a rilento a causa dei lavori che pare siano stai avviati da Anas per il monitoraggi dei viadotti del cosentino. Intanto altri disagi alla viabilitĂ si registrano tra gli svincoli di Rende e Cosenza per l’avvio della manutenzione del verde e opere di pavimentazione. Per consentire la ripresa dei lavori programmati dopo il periodo estivo infatti sono state attivate limitazioni al traffico tra i chilometri 257,000 e 259,800 e fino alle 18:00 del 28 settembre sarĂ in vigore la chiusura della carreggiata sud, e il traffico sarĂ consentito in entrambe le direzioni sulla carreggiata nord, predisposta a doppio senso di circolazione.