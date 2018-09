Furia del Raganello, Ciminelli: «Medaglia al valore civile per De Rasis»

Per il sindaco di Amendolara “l’eccezionalitĂ dell’evento” fa la differenza e scagiona le guide e i volontari dall’imperizia, negligenza e imprudenza

AMENDOLARA (CS) – L’ammissione da parte della Protezione Civile dell’eccezionalitĂ dell’evento verificatosi lo scorso 20 agosto a CIVITA, nelle gole del RAGANELLO, non fa che rafforzare la nostra tesi: niente e nessuno poteva presagire una piena di dimensioni e forza tali e, di conseguenza, non c’ù stata da parte delle guide e dei volontari imperizia, negligenza e imprudenza, in sintesi colpa alcuna. È quanto dichiara il Sindaco Antonello CIMINELLI rinnovando la proposta agli altri Sindaci del territorio di fare istanza, attraverso il Prefetto ed il Ministero dell’Interno, al Presidente della Repubblica affinchĂ© al giovane di CERCHIARA di Calabria Antonio DE RASIS venga riconosciuta ed attribuita la Medaglia al Valore Civile per il coraggio dimostrato.

L’Amministrazione Comunale di AMENDOLARA ha provveduto immediatamente, all’indomani della tragedia e subito dopo essersi fatto promotore dell’iniziativa, a mettere nero su bianco la proposta avanzata riassumendo le motivazioni in una delibera di giunta. Delibera – aggiunge – che mai come oggi appare giusta alla luce della posizione ufficiale della Protezione Civile rispetto all’eccezionalitĂ dell’evento. Antonio DE RASIS – ribadisce il Primo Cittadino  – non Ăš stata una guida inesperta, ma ha sacrificato la propria vita, spendendosi con tutte le forze per salvare quella degli altri. Era e rimane per noi un eroe – sottolinea CIMINELLI – e per tale motivo merita che gli venga attribuito tale riconoscimento.

Muoverci insieme in questa direzione – conclude il Sindaco – Ăš anche un modo per rispondere alle calunnie e alla diffamazione ad arte di certa stampa che non ha fatto altro che buttare fango sulla vicenda screditando le guide e la Calabria».