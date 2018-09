Evade da una clinica piemontese, trovato a piedi tra le campagne di Castrovillari

Ad oggi sembrerebbe sia la quarta volta che l’uomo arrestato dai carabinieri tenta di sottrarsi alla misura cautelare

CASTROVILLARI (CS) – Doveva scontare la pena in una clinica, ma aveva fatto perdere le proprie tracce. Era evaso nei giorni scorsi da una casa di cura piemontese a Mombaruzzo in provincia di Asti dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Paolo Negroni, di 53 anni, è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari. L’uomo è stato trovato dai militari mentre vagava nella compagna in contrada “Vigne” del comune del Pollino. Negroni è stato condotto nel carcere di Castrovillari e non risulta nuovo a questo tipo di condotte. Sarebbe infatti la quarta evasione dell’uomo dal 2012. Durante uno dei suoi allontanamenti qualche anno fa ha minacciato un 17enne che viaggiava in scooter a Cittadella in provincia di Padova costringendolo ad accompagnarlo, ma durante la corsa i due sono caduti rovinosamente sull’asfalto e ricoverati in Pronto Soccorso.