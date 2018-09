‘Strane’ luci su Cerisano, testimone invia immagini agli ufologi (VIDEO E FOTO)

Gli esperti escludono si tratti di droni, palloni sonda, uccelli o aerei

CERISANO (CS) – Alle 22:00 del 20 Agosto del 2018, come testimoniato da una segnalazione inviata all’Associazione Ricerca Italiana Aliena, a Cerisano sono stati osservati in cielo da 1 a 4 oggetti non identificati che brillavano e pulsavano in modo frenetico.

LA TESTIMONIANZA

“Mi trovavo a cena a casa di amici, – ha scritto un uomo richiedendo che le immagini fossero analizzate dagli ufologi – mi sono allontanato dal tavolo per fumare una sigaretta e come mia abitudine ho volto lo sguardo verso il cielo stellato. Mi sono quinti accorto di un corpo luminoso in movimento. la prima impressione è stata quella tipica di un aereo in volo ad alta quota, ma continuando a seguirlo con lo sguardo mi sono accorto di movimenti non naturali per un volo aereo. Inizialmente ho pensato all’attraversamento di vuoti d’aria o di qualche altro problema di traiettoria, ma subito mi sono reso conto che i movimenti non erano compatibili con il volo di un aereo.

Ho chiamato uno degli altri commensali indicandogli l’oggetto e chiedendo se vedesse qualcosa, lui mi confermava la mia stessa visione. Dopo qualche secondo ci siamo resi conto che non guardava lo stesso oggetto che guardavo io, ma un altro a poca distanza. Siamo così riusciti ad individuare almeno 4/5 punti luminosi che si muovevano con lo stesso tipo di andamento strano. Poi la nostra attenzione si è soffermato su quello che sembrava piĂą evidente e mentre chiamavamo gli altri 4 amici presenti (che confermavano tutti la visione dell’oggetto) ho pensato di provare ad attivare la videocamera del cellulare e nonostante il mio pessimismo per la ripresa notturna mi sono accorto che sia con lo zoom che senza il punto luminoso in movimento era ben visibile sullo schermo (a differenza delle stelle). Dopo la fine del fenomeno abbiamo rivisto le immagini che hanno lasciato tutti noi estremamente perplessi e colpiti da fenomeno a cui avevamo assistito”.

L’ANALISI DEGLI UFOLOGI

“Il video ricevuto è stato, come di consueto, girato agli addetti per una verifica e al collaboratore esterno Emilio Acunzo. Fare una serena analisi risulta difficile – spiegano dall’Associazione Ricerca Italiana Aliena – in quanto il video non mostra punti di riferimento specifici che potrebbero aiutarci a comprendere l’effettiva direzione e velocitĂ del presunto oggetto e il suo comportamento visivo. Daciò che viene descritto si tratta di un misto tra un astro pulsante ed un effettivo oggetto non convenzionale. Si possono però escludere diversi fattori come drone per via dell’altezza che è stimata tra i 500 metri in su, palloni sonda, volatili e aerei soprattutto per la presenza di ulteriori 4 oggetti nella stessa zona e direzione. Anche il riflesso sembra da escludere in quanto non si intravvedono fonti luminose che ne potrebbero causare l’effetto. La ripresa molto mossa potrebbe comunque indurre ad un errore di valutazione e di movimento dello stesso oggetto. In comune accordo sia col fototecnico Cangialosi di A.R.I.A. e con l’esperto esterno Emilio Acunzo al momento non siamo in grado di fornire una soluzione definitiva dell’evento che rimane a tutti gli effetti sotto indagini future e con l’ipotesi di oggetto non convenzionale aperta. Riteniamo inoltre utile che chi avesse visto filmato o fotografato un oggetto presente a Cerisano la sera del 20 Agosto ci invii il materiale alla seguente mail inforicercaaliena@gmail.com”.

