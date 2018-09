San Giovanni in Fiore, incidente in moto: centauro in gravi condizioni

Centauro trasportato in elisoccorso in gravi condizioni presso l’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – E’ di un’ora fa l’incidente stradale che ha coinvolto un centauro, ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale civile dell’Annunziata a Cosenza. L’uomo, 34 anni, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo sulla strada provinciale 211 localitĂ Rovale nel comune di San Giovanni in Fiore. Per lui immediati i soccorsi. I sanitari giunti a bordo di un’ambulanza hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso per l’immediato trasporto in ospedale. Il 34enne si trovava insieme ad altri motociclisti quando è accaduto l’incidente. Sul posto i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Rogliano, diretta dal capitano Bologna

Seguono aggiornamenti