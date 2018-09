Furia del Raganello, Gallo: «La politica deve fare la sua parte»

Commissione speciale di vigilanza sulla tragedia del Raganello entra nel vivo sulle misure di prevenzione e funzionamento allerta meteo. Il consigliere regionale Gallo sottolinea come la politica debba sostenere la ripresa dello sviluppo della comunità colpita

REGGIO CALABRIA – “L’attivitĂ conoscitiva sulla tragedia di Civita, avviata oggi dalla Commissione speciale di Vigilanza presieduta dal collega Ennio Morrone, ha consentito di entrare nei dettagli delle misure di prevenzione e del funzionamento, oltre che del grado di efficacia, del sistema di allertamento meteo”. Lo afferma, in una dichiarazione, il consigliere regionale Gianluca Gallo. “Quanto avvenuto il 20 Agosto – aggiunge – forse sarebbe stato impossibile da evitare, in considerazione della dinamica dei fatti e del concatenarsi di circostanze. Attendiamo sul punto l’esito degli accertamenti avviati dalla magistratura, ma è dovere della politica e delle istituzioni fare la loro parte. In particolare, intendiamo verificare se, per l’avvenire, possano essere adottati modelli previsionali e di allertamento ancor piĂą efficienti ed efficaci. Allo stesso modo, crediamo doveroso sostenere la ripresa del cammino delle comunitĂ colpite, che negli ultimi anni si erano distinte quale esempio di sviluppo sostenibile”. “Insisteremo su questa strada – conclude Gallo – senza smettere mai di pensare alle vittime ed alla veritĂ che soprattutto per loro va ricercata”.