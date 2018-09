Appalti pilotati a Cariati, dopo il divieto di dimora il sindaco Filomena Greco torna a governare il Comune

Avevano finto l’esistenza di un’emergenza sanitaria per affidare senza gara d’appalto due milioni di euro alla Energy Green perla gestione dei rifiuti. Cinque misure cautelari erano state emesse nei confronti di imprenditori, dipendenti del Comune e del primo cittadino

CARIATI (CS) – Appalti pilotati nel Cosentino. Le indagini dirette dalla Procura di Castrovillari con l’ausilio della Guardia di Finanza hanno portato ad ipotizzare l’esistenza di un sistema di corruttele nel sistema dell’affidamento di lavori pubblici nel Comune di Cariati. A partire dal delicato settore di rifiuti dove, senza alcuna gara ad evidenza pubblica, la gestione del servizio era stata affidata alla Energy Green. La società si era quindi accaparrata i lavori sostituendo la ditta precedente che aveva ricevuto un’interdittiva antimafia. L’operazione Feudalitas scattata lo scorso luglio ha portato alla notifica di cinque misure cautelari e ad annullare dell’appalto. Il Gip aveva ordinato l’interdizione temporanea dell’esercizio dell’attività di impresa ed obbligo di dimora nel Comune di Corigliano Rossano per due dei dirigenti della Energy Green Cristoforo Arcovio di 69 anni e Antonio Fusaro di 46 anni, l’obbligo di dimora a Cariati e la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per l’attuale dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale e il 45enne Giuseppe Fanigliulo e il divieto di dimora nei Comuni di Cariati e Corigliano Rossano per l’ex dirigente dell’Ufficio Tecnico il 67enne Adolfo Benevento e paradossalmente anche per il sindaco di Cariati Filomena Greco.

I cinque risultano accusati a vario titolo di turbata libertà nella scelta del contraente per avere secondo gli inquirenti posto in essere una serie di accordi ritenuti collusivi per condizionare la scelta del soggetto a cui affidare due milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Martedì il Tribunale della Libertà di Catanzaro in totale accoglimento delle richieste avanzate dagli avvocati della difesa Francesco Nicoletti, Maria Rita Bagalà , Giuseppe Labonia, Nicola Candiano, Roberto Laghi ed Enzo Belvedere ha totalmente annullato l’ordinanza emessa dal GIP di Castrovillari contro il Sindaco di Cariati, i due dirigenti dell’area tecnica e i due amministratori della Energy Green srl. Decadono quindi le misure cautelari a carico dei cinque indagati in attesa di giudizio accusati di aver fittiziamente dichiarato una situazione di rischio di emergenza sanitaria per ottenere l’affidamento dell’appalto per la raccolta dei rifiuti alla Energy Green nel 2016 e la sua proroga. Una condotta ritenuta fraudolenta con un iter portato a termine in maniera estremamente rapida.

Secondo i legali difensori del sindaco Filomena Greco, che ora potrà ritornare a vivere ed amministrare il Comune di Cariati, “il provvedimento di nuovo affidamento fu adottato su ben precisi presupposti normativi, afferenti la tutela igienico sanitaria ed il decoro urbano, oltre la necessità di provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione della ditta tacciata di mafia. L’oculata scelta della nuova ditta, seria ed ineccepibile è maturata in clima d’urgenza ed è stata confermata anche dopo l’operazione della Guardia di Finanza dal commissario prefettizio Reppucci che ha sostituito il primo cittadino Filomena Greco destinataria del divieto di dimora nel Comune da lei amministrato”. Il sindaco Greco dal suo canto ha sin da subito sostenuto che non solo nessuna collusione vi fu, quanto nessuna previa conoscenza con la ditta che ha sostituito la precedente. A suo dire infatti si sarebbe “determinata a confermare la scelta per la minor somma pretesa per il medesimo servizio attestando il risparmio per la città di Cariati di ben 500.000 mila euro in un anno”.

