Una piscina per i cittadini dell’area del Pollino

CASTROVILLARI (CS) – Sembrava un’utopia, invece è realta: arriva la piscina. SarĂ il campione Olimpico di pallanuoto nonchĂ© allenatore della squadra maschile Tubisider Cosenza, Amaurys Perez, ad inaugurare venerdì 28 settembre alle 17,00 a Castrovillari, il nuovo Centro Nuoto “Atantis”. La nuova realtĂ dei fratelli, Giorgio, situata a nord della cittĂ del Pollino in C.so calabria 123/c è un impianto dotato di una vasca semiolimpionica coperta. C’è grande soddisfazione da parte dei Fratelli Giorgio per essere riusciti, in questa che sembrava una vera e propria impresa, superando difficoltĂ burocratiche e meteo. La struttura riuscirĂ a rispondere alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini di Castrovillari e del comprensorio. Nota importante, durante i corsi che partiranno il prossimo il primo ottobre, saranno effettuate selezioni per il nuoto agonistico.