San Fili, ponte Emoli: Anas «Non sono emerse criticità»

Arriva la risposta alla lettera inviata dal consigliere provinciale Di Natale all’Ente nazionale autostrade sullo stato di manutenzione del ponte Emoli. Anas informa che i lavori di manutenzione straordinaria, 13 in tutto, saranno realizzati nel 2019

SAN FILI (CS) – Questione Ponte di San Fili ecco la risposta dell’Anas alla mia lettera – scrive in una nota il consigliere provinciale Graziano Di Natale -. «Una buona notizia previsto un intervento di manutenzione straordinaria sui Viadotti Emoli 1 e Emoli 2. Ho ricevuto ieri la nota del Direttore Affari Istituzionali dell’Anas, Emanuela Poli, con la quale si da riscontro alla mia lettera del 28 Agosto. Di seguito vi trasmetto il testo integrale:

“Si informa che tra il 9 e i 10 Agosto 2018 i tecnici dell’Anas hanno effettuato sopralluoghi e verifiche presso i viadotti SS 107 SGS.

Dai risultati della visita non sono emerse criticitĂ per la stabilitĂ del manufatti.

E’ stata comunque attivata la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria per numero 13 interventi (tra cui Emoli 1 e Emili 2)al fine di preservarne le condizioni di stabilità e all’ungerne la vita utile. I relativi lavori saranno realizzati nel 2019 tramite Accordo Quadro”.