Ecco come creare il proprio curriculum vitae in tre semplici passaggi

Inserisci i tuoi dati, scegli il formato che ti piace di piĂą e scarica il tuo curriculum: facile e veloce, pronto in 10 minuti. Una volta creato si potranno consultare le offerte di lavoro che corrispondono agli studi, alle esperienze professionali e alle ambizioni dell’utente

Trovare lavoro è piĂą facile con un curriculum vitae chiaro e dettagliato. Fondamentale inserire le informazioni necessarie a valutare l’esperienza professionale dell’aspirante collaboratore. ServirĂ all’azienda per poter analizzare se le sue competenze siano utili per ricoprire determinate mansioni o meno. Per presentarsi sul mercato del lavoro in maniera efficace è ormai indispensabile utilizzare le nuove tecnologie. Soprattutto per quanto riguarda la compilazione di un nuovo curriculum vitae. Il web funge da ottimo complice, proponendo una serie di soluzioni. Su internet è infatti possibile avvalersi di tool per la creazione di CV on line. Strumenti che consentono in pochi minuti di redigere un curriculum che sia accattivante e possa suscitare l’interesse dei potenziali datori di lavoro. La Cv wizard è una delle imprese che da anni offre tale servizio, fondata da specialisti nel settore della redazione di curricula e candidature.

La maggior parte delle persone in cerca di lavoro ha difficoltĂ a creare un curriculum. CV wizard offre quindi una soluzione semplice, grazie alla quale tutti possono preparare un curriculum professionale in pochi passaggi. Dopo aver seguito i passaggi e selezionato un template creato in modo professionale, il CV può essere scaricato subito, pronto per l’uso. Oltre alla creazione di curriculum vitae, Cv Wizard  offre gli strumenti essenziali per la creazione di lettere di presentazione convincenti, ricezione di offerte di lavoro in base al proprio profilo e, infine, la possibilitĂ di inviare candidature insieme ad una lettera di presentazione adatta in modo da controllare con precisione se e quando una candidatura viene visualizzata dal datore di lavoro. Con tutte le funzioni offerte e l’esperienza nel settore dei CV e delle candidature messe a disposizione degli utenti, CV wizard mira a facilitare il processo di candidatura per chi cerca lavoro, confermandosi la migliore piattaforma della sua categoria.

Una volta creato il proprio curriculum nella scheda ‘Offerte di lavoro’ del sito Cv Wizard  appariranno le offerte di lavoro che corrispondono agli studi, alle esperienze professionali e alle ambizioni dell’utente. SarĂ possibile modificare i criteri in qualsiasi momento inserendo altri valori e salvando il criterio di ricerca di opportunitĂ lavorative. Nella scheda ‘Candidarsi’ invece si può inviare una candidatura per e-mail a potenziali datori di lavoro. Dopo che tutti i campi sono stati compilati, viene redatta un’e-mail di accompagnamento. Puoi allegare un cv, una lettera di presentazione o un altro documento. Una volta spedita la candidatura, riceverai una notifica appena questa verrĂ visualizzata. Nata in Olanda l’azienda che aiuta gli utenti alla ricerca di un’occupazione è ora presente anche in Italia e permette di creare, comodamente dal proprio computer di casa o da smartphone, un curriculum originale, personalizzato che risponda in maniera esatta al lavoro di cui il candidato è in cerca. Bastano solo tre semplici passaggi.

1. Dati personali

Si inizia inserendo i dati personali e i dati di contatto. E’ possibile e consigliabile aggiungere una foto. Il sito Cv Wizard  consente anche di importare il proprio CV attuale in modo da copiarne il contenuto e darne una diversa immagine. 2. Contenuto

Il secondo step è elencare i propri titoli di studio, le esperienze lavorative, le competenze, le lingue parlate e altre informazioni rilevanti che costituiscono il contenuto del curriculum vitae. Ovviamente il CV può essere modificato facilmente ed in seguito sarà sempre possibile effettuare dei cambiamenti o correzioni. 3. Scarica