Corigliano Rossano, Scarcella: «Sul turismo bilancio entusiasmante»

Le associazioni che hanno aderito alla Rete Turistica per il presidente Scarcella hanno ben chiaro il concetto¬†che uniti si pu√≤ produrre meglio e lavorare con pi√Ļ fluidit√†

¬ęUn vero e proprio successo¬Ľ. Cos√¨ il presidente della Rete Turistica Corigliano Rossano, Francesco Scarcella, definisce il risultato scaturito dal cartellone estivo programmato con il Comune di Corigliano Rossano. ¬ęLa stagione estiva ‚Äď dice nell’analizzare i risultati ‚Äď dal punto di vista delle manifestazioni, pu√≤ considerarsi un vero e proprio successo. Le associazioni che hanno aderito alla Rete Turistica, per questo motivo, sentono il dovere di ringraziare il comune di Corigliano-Rossano nella persona di Emanuela Greco, sub commissario con delega al Turismo, perch√© senza il suo impegno avremmo davvero ottenuto poco¬Ľ.

Scarcella rammenta come sin da subito si sia istaurata una grande sintonia con Emanuela Greco: ¬ęProprio il sub commissario ha saputo riconoscere nella Rete Turistica il vero ruolo che gli compete, ed in questa ottica continueremo a lavorare nei prossimi mesi. Certamente c’√® ancora tanto lavoro da fare¬Ľ. La Rete Turistica far√† certamente tesoro delle esperienze maturate quest’estate per poter migliorare in futuro: ¬ęAdesso sappiamo con certezza come meglio operare per la stagione estiva 2019. Su tutto la programmazione del cartellone delle manifestazioni estive con largo anticipo, ovvero gi√† a maggio-giugno. In serbo ‚Äď anticipa poi Scarcella ‚Äď abbiamo tanti progetti per il rilancio del turismo nel nostro territorio, che renderemo noti in una conferenza stampa che terremo nelle prossime settimane e per fortuna non sono solo sogni irrealizzabili¬Ľ.

Francesco Marino Scarcella, infine, si sofferma su uno dei punti cardine dell’agire della Rete, ovvero l'”unione fa la forza” che, per√≤, va a cozzare coi “solisti” e con chi polemizza inutilmente credendo di incarnare quanto ruota attorno al turismo del territorio: ¬ęAbbiamo compreso perfettamente che uniti si pu√≤ produrre meglio e lavorare con pi√Ļ fluidit√†, mettendo da parte polemiche inutili e controproducenti, per questo crediamo che le associazioni che hanno aderito alla Rete Turistica abbiano ben chiaro il concetto, appunto, di Rete, dimostrando di fatto una maturit√† mai vista prima. Noi pensiamo esclusivamente a rimboccarci le maniche, mettendo al servizio del territorio tempo e risorse ‚Äď chiosa il presidente della Rete Turistica ‚Äď ma bandendo tutte quelle sterili polemiche che non fanno altro che bruciare energie inutili. Chi vuol continuare a cantarsela e suonarsela da solo, in epoche di fusione, di grande comunit√†, di grande citt√†, non credo affatto stia percorrendo la strada giusta. Dal canto nostro continueremo a lavorare con tutti coloro i quali vorranno impegnarsi, indistintamente, per il bene della nuova citt√†¬Ľ.

Nella sua qualit√† di presidente, Scarcella, infine, ringrazia le associazioni che hanno aderito alla rete: le Ass. Coriglianeto con la sua presidentessa Valeria¬†Capalbo, Coriglianesi nel Mondo presieduta da Mario¬†Salatino, Contatto di Francesco¬†Caligiuti, Matite Colorate di Filippo¬†Fortnato, S.E.P. di Umberto¬†Cosenza, l’Associazione Bandistica A. De Bartolo Citt√† di Corigliano presieduta dal prof Antonio¬†Fino, Corigliano Suona presieduta da Cinzia¬†Conso, San Mauro presieduta da Domenico¬†Cerenzia, Magica Festa presieduta da Ramona¬†Scaramuzzo, Per.S.e.O. presieduta da Giuseppe¬†Rango,. #Ideafutura presieduta da Luigi¬†Salimbeni, Musica Oltre le Barriere di Francesco¬†Verardi, Carella Eventi di Ettore Gino¬†Carella, Achiropita Vaccarizzo Albanese di Anna¬†Pignataro, Eranos Sybaris di Santo¬†Perri, Generazione Futura di Pasquale¬†Aversente¬†Ass. bandistica Ausonia presieduta da Danilo¬†Ferigo, Chopin del m¬į Giorgio¬†Luzzi, Motoclub I Cavalieri presieduta da Mario¬†Cosenza.

Luca Latella