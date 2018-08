Vasto incendio in provincia di Cosenza, ss 106 chiusa al traffico

Le fiamme hanno raggiunto la strada rendendo necessario il divieto di transito

MONTEGIORDANO (CS) –  Incendio in provincia di Cosenza nel Comune di Montegiordano. Il fuoco lambisce la carreggiata della statale jonica rendendone necessaria la chiusura al traffico a causa dei fumi. Ad intervenire per spegnere le fiamme nei pressi della ss 106 Variante di Montegiordano i Vigili del Fuoco supportati da personale di Calabria Verde e da mezzi aerei coordinati dal Direttore Operazioni Spegnimento. Sul posto anche gli operatori Anas per la gestione della viabilità  provvisoriamente deviata sulla vecchia sede della statale 106 e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Per le abitazioni sparse nella zona coinvolta dal rogo al momento non sussiste alcun pericolo. Difficile per le squadre di terra raggiungere l’area impervia in cui si è sviluppato l’incendio.

Immagine di repertorio