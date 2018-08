Ambulanti abusivi sulla 106, ortaggi sequestrati e donati in beneficenza

Presi di mira i venditori di prodotti ortofrutticoli per “ripristinare legalità e decoro”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Venditori abusivi nella zona marina di Corigliano Rossano, sulla SS 106, in contrada Frasso e su viale dei Normanni. Nei confronti degli ambulanti questa mattina sono stati effettuati diversi sequestri di produzioni soprattutto per quanto riguarda le attività ortofrutticole esercitate in assenza di autorizzazione. A darne notizia è il Comandante della Polizia Municipale Arturo Levato sottolineando che l’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione, concordate con l’organo commissariale, annunciate e già avviate d’intesa con tutte le forze sull’intero territorio comunale di Corigliano Rossano per “ripristinare legalità e decoro”. L’intervento, condotto ed eseguito dalla Polizia Municipale con la Guardia di Finanza, fa seguito ad una accurata attività di prevenzione ed informazione che purtroppo non ha prodotto gli effetti attesi. I prodotti oggetto del sequestro allo scalo dell’originaria Città di Rossano sono stati donati in beneficenza.