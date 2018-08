Il fiume Crati scarica in mare liquami ‘anomali’, denunce in Procura

L’iniziativa è stata ‘congelata’ per l’estate per non penalizzare ulteriormente il turismo

CASSANO ALLO JONIO (CS) – “Sul Crati, nei prossimi giorni ci muoveremo anche, magari, coinvolgendo le Procure del territorio (Castrovillari e Cosenza), non lo abbiamo fatto finora perche la stagione balneare era alla fine”. Lo ha detto il consigliere regionale Gianluca Gallo, capogruppo della Casa delle Libertà , nel corso di un incontro pubblico, ai Laghi di Sibari, al quale hanno partecipato anche i consiglieri regionali del centro destra Fausto Orsomarso, Claudio Parente, Giuseppe Peda’ e Domenico Tallini. “Quest’anno il Crati – ha aggiunto Gallo – recapitava di tutto. Ogni giorno, a metà mattinata, arrivava dal Crati una massa schiumosa che di fatto impediva la balneazione nei lidi dei Laghi di Sibari. Io credo che questo problema, che non è mai stato affrontato o che è stato affrontato non in maniera definitiva per tanti anni, vada affrontato in maniera risolutiva. Partendo – ha concluso il capogruppo della Cdl alla Regione – da un monitoraggio dei due lati del fiume attraverso le Procure, la Guardia Costiera e gli uomini delle polizie municipali fino ad arrivare poi a un intervento, una volta individuate le criticità , da parte degli organismi competenti”.

