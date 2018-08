Marijuana, soldi e bilancino, arrestato 37enne

Nel corso di controlli straordinari del territorio mirati al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, sono state identificate 95 persone e controllate 51 autovetture

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nella serata di ieri, gli agenti della squadra volante del Commissariato di polizia di Stato di Corigliano-Rossano, unitamente al reparto prevenzione Crimine Calabria Settentrionale hanno tratto in arresto, in flagranza di reato co l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, P.S. 37 anni, con precedenti penali specifici. Durante servizi mirati di prevenzione e repressione al fenomeno dello spaccio con particolare riguardo alle aree frequentate dalla movida di Corigliano-Rossano, il 37enne veniva individuato dagli agenti operanti mentre transitava nella zona con la propria autovettura.

Attesi i precedenti penali a carico dello stesso, si gli agenti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione veicolare a seguito della quale sono state rinvenute alcune dosi di eroina. Successivamente la perquisizione è stata estesa anche presso il domicilio dell’uomo, nel corso della quale sono stati rinvenuti un bilancino di precisione ed altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in dosi per la cessione, per un totale di circa 5 grammi, la somma di 125 euro in banconote di piccolo taglio ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi. Alla luce degli elementi raccolti il 37enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

