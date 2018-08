San Fili, allarme ponte: la spaccatura centrale urge di monitoraggio

Il consigliere provinciale Graziano Di Natale scrive al prefetto di Cosenza e all’Anas: il ponte praticato da migliaia di automobilisti, presenta una spaccatura centrale ed un avvallamento con conseguente flessione del piano stradale

COSENZA – “Ho segnalato al Prefetto di Cosenza, alla direzione generale Anas e al Coordinamento territoriale anas Calabria la pericolosità del ponte di collegamento in località San Fili (Cs) che presenta una evidente spaccatura centrale ed un avvallamento con conseguente flessione del piano stradale. Il tratto in questione è praticato giornalmente da migliaia di cittadini anche per l’importanza dell’arteria che collega la fascia tirrenica con il Capoluogo di provincia. Non è da meno la circostanza che tantissimi giovani frequentano l’Università della Calabria percorrendo inevitabilmente la zona in questione. Abbiamo necessità di conoscere quali provvedimenti immediati, le Autorità in indirizzo, intendono assumere al fine di garantire la tranquillità e l’incolumità di quanti, per svariate ragioni, frequentano i viadotti Emoli 1 e Emoli 2 comunemente noti come “Ponte di San Fili”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere provinciale di Cosenza Graziano Di Natale.

LA LETTERA

Scrivo nella mia qualita di Consigliere Provinciale in relazione alle numerose segnalazioni circa la pericolosita del ponte di collegamento in localita San Fili (Cs) che presenta una evidente spaccatura centrale ed un avvallamento con conseguente flessione del piano stradale. Il tratto in questione è praticato giornalmente da migliaia di cittadini anche per l’importanza dell’arteria che collega la fascia tirrenica con il Capoluogo di provincia. Non è da meno la circostanza che tantissimi giovani frequentano l’Universita della Calabria percorrendo inevitabilmente la zona in questione. Stante quanto sopra, ed interpretando i sentimenti di preoccupazione di tantissimi cittadini, sono a chiedere di conoscere quali provvedimenti immediati, le Autorità in indirizzo, intendono assumere al fine di garantire la tranquillita e l’incolumita di quanti, per svariate ragioni, frequentano i viadotti Emoli 1 e Emoli 2 comunemente noti come “Ponte di San Fili”. Certo di un positivo e celere riscontro alla presente porgo cordiali saluti.

Graziano Di Natale Consigliere Provinciale