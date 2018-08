Ma l’elefante è fuggito o è stato “accompagnato” al mare? (Video)

Fugge l’elefante dal circo per andare a fare il bagno a mare, a Santa Maria del Cedro. L’associazione Aida presenta un esposto in Procura per capire come gli animali vengano curati dai proprietari del circo e, se questa fuga non sia stata pilotata per creare pubblcitĂ gratuita

COSENZA – Un esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza è stato inviato dal presidente nazionale dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA per chiedere di verificare le condizioni di tenuta degli animali e la loro sicurezza da parte dei proprietari del circo Amedeo Orfei dopo la vicenda dell’elefante “fuggito” per andare a fare il bagno a Santa Maria del Cedro un paese della provincia di Cosenza dove è accampato in questi giorni il circo Amedeo Orfei. “Due sono le cose- ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- o questo elefante è fuggito realmente e quindi lo stato di sicurezza della tenuta degli animali di quel circo è gravemente insufficiente, in quanto fuggendo l’elefante ha messo in pericolo innanzitutto la propria incolumitĂ e poi anche quella delle persone che ha incontrato nella sua corsa verso il mare, oppure come credono oramai in tanti- continua Croce- questa è una fuga pilotata, in modo da creare della pubblicitĂ gratuita per il circo, ma anche in questo caso si tratta di un gesto grave, in quanto l’elefante seppure accompagnato a distanza dai suoi carcerieri circensi avrebbe potuto creare panico e mettersi in pericolo per questo chiediamo che si facciano verifiche approfondite e si verifichi che non siano stati commessi reati in questa vicenda che sa molto di trovata estiva di circensi in cerca di pubblicitĂ gratuita”.

GUARDA IL VIDEO

Il fatto è accaduto lunedì mattina sulle spiagge di Santa Maria del Cedro dove il circo Orfei è fermo da alcuni giorni per gli spettacoli. L’elefante avrebbe desiderato fare il bagno per cui si è avviato verso l’acqua tra lo stupore dei bagnanti che hanno ripreso l’evento. L’elefante è stato recuperato, con difficoltĂ , dai guardiani