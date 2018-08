La giovane donna nell’impatto è stata sbalzata fuori dall’auto. Sul posto è giunta l’equipe medica dell’elisoccorso per il trasferimento presso l’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. Le cause all’origine dello scontro sono al vaglio dei carabinieri

PAOLA (CS) – Grave incidente sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel territorio comunale di Paola, in provincia di Cosenza, nei pressi del bar Paradise, località Sotterra. Uno scontro tra due autovetture, una Fiat Punto e una Mercedes, in cui è rimasta ferita in modo più grave, rispetto all’altra occupante la Mercedes, una ragazza di 20 anni trasferita in elisoccorso presso l’ospedale civile di Cosenza. La giovane è stata sbalzata fuori dall’auto a causa del forte impatto. Il traffico è stato deviato. Sul posto presenti i sanitari del 118 e della Nuova Croce Azzurra, l’equipe medica dell’elisoccorso, la squadra dell’Anas per la gestione della viabilità e i carabinieri per i rilievi del caso. Saranno quest’ultimi, infatti, a stabilire la dinamica dell’incidente per permettero lo sgombero della strada dei mezzi coinvolti, in modo tale che l’Anas possa avviareil ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile