Tenta di investire un carabiniere: 30enne arrestato, torna in libertà

Tenta di investire un militare dell’Arma, e poi si dilegua. Rintracciato a casa minaccia i carabinieri e ne aggredisce uno

LAGO (CS) – Convalida d’arresto per G.P., 30 anni originario di Paola, residente a Lago, accusato di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate. Si è presentato davanti al giudice monocratico il 30enne difeso dagli avvocati Francesco Mazzotta e Stefano Antonio Pellegrino per il giudizio direttissimo. La Procura aveva chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ma il giudice ha accolto la tesi difensiva rimettendo in libertà il 30enne.

Il 24 agosto durante un posto di blocco il giovane, alla guida di un’Audi A3, secondo gli inquirenti avrebbe usato violenza e minaccia per opporsi ai carabinieri che avevano intimato l’alt. avrebbe tentato di investire l’appuntato per poi darsi alla fuga. Il 30enne rintracciato presso l’abitazione avrebbe quindi aggredito l’appuntato dei carabinieri cagionando un trauma contusivo alla spalla, al ginocchio, al gomito destro e avrebbe minacciato poi i carabinieri “Ci caccio il cuore e me lo mangio”, “adesso ci faccio una scarrellata di palate”. All’interno dell’abitazione i militari dell’arma hanno sequestrato una piccola quantità di hashish.