Il Comune stringendosi al dolore delle famiglie coinvolte dispone lo stop di tutte le manifestazioni e le attività musicali in corso

DIAMANTE (CS) – L’Amministrazione Comunale di Diamante, in una nota, “esprime i sentimenti di profondo dolore e di incredulità per la notizia della morte di un ragazzo di 23 anni verificatosi questa notte nella nostra Città , fatto sul quale è giusto mantenere il dovuto riserbo, nell’attesa che la magistratura e le forze dell’ordine ne accertino le effettive dinamiche”. “Sentimenti – prosegue la nota – che si accompagnano all’incredulità per un accaduto la cui eccezionale e tragica portata contrasta con la riconosciuta vocazione turistica della nostra Città caratterizzata, pur in presenza di considerevoli flussi di vacanzieri e da una sana vivacità giovanile, da una storia di accoglienza e sicurezza che non hanno fatto mai registrare episodi di tale gravità , anche grazie ad un costante impegno delle forze dell’ordine che si ringraziano per la loro operatività . L’Amministrazione Comunale, in segno di vicinanza alle famiglie coinvolte in questo grave episodio, ha diramalo una disposizione che sospende per la giornata odierna tutte le manifestazioni e gli spettacoli programmati nonché le attività musicali dei locali notturni”.

“La morte di un ragazzo rappresenta un fatto gravissimo e che lascia senza parole e addolorata l’intera comunità di Diamante. In attesa che la magistratura faccia piena luce sull’accaduto e ci aiuti a capire che cosa sia realmente accaduto ieri notte, mi faccio interprete di un sentimento diffuso di costernazione e smarrimento”. Lo afferma in una nota il senatore del Pd Ernesto Magorno. “Diamante – prosegue – ha nel suo patrimonio una storia di ospitalità e attenzione al benessere dei propri ospiti, ecco perché questa vicenda ci colpisce: è inedita nella sua gravità e nelle sue modalità . La cura dell’ordine pubblico e della sicurezza rappresenta un punto fondamentale nella qualità dell’accoglienza di una cittadina a vocazione turistica. Non credo sia più il tempo della improvvisazione, soprattutto su un terreno fondamentale quale quello del controllo del territorio e della prevenzione. Diamante merita di più: le conseguenze, come ci dimostra questa triste vicenda, possono essere molto dolorose e i costi altissimi. Ci aspettiamo doverose prese di coscienza da chi ha la responsabilità politica e amministrativa di guidare la città , Diamante non può permettersi di essere lasciata allo sbando”.

