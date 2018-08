Aveva appiccato undici incendi sul Pollino, piromane in manette

L’uomo è stato individuato a seguito di indagini

POTENZA РPiromane in manette. Un uomo di 50 anni ̬ stato denunciato dai Carabinieri al termine di indagini su undici incendi dolosi avvenuti nei mesi di luglio e agosto del 2017 nel territorio del Parco del Pollino, nella zona fra Rotonda e Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro in Potenza. Otto incendi si verificarono nel territorio di Rotonda, tre in quello di Castelluccio Inferiore.