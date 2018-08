Diamante, omicidio nella notte, muore 23enne

Due gruppi di persone armate di coltello hanno dato vita ad una rissa in cui sono rimasti feriti due giovani

DIAMANTE (CS) – Omicidio a Diamante nella notte, poco prima dell’alba, in seguito ad una rissa verificatasi davanti un locale. Si sono affrontati, armati di coltello, due gruppi di giovani in una piazzatta. Nella colluttazione in due sono rimasti feriti: uno dei due giovani originario della provincia di Cosenza, probabilmente di Cetraro (ma al momento non si ha contezza della veridicità del luogo natio) è ferito ma vivo ed è stato trasportato all’ospedale di Cetraro, l’altro litigante originario di Cosenza di 23 anni è stato trasferito sempre nella notte all’ospedale di Cosenza. Trasferito in rianimazione le sue condizioni gravi lo hanno portato al decesso. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Scalea diretta dal capitano Nardone. Attualmente il reato di cui potrebbe essere accausato il presunto rivale è quello di omicidio. In queste ore i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, la causa all’origine della rissa e soprattutto se ci siano altri responsabili.

