Cannavino, chiuso al traffico per monitoraggi

La limitazione al traffico sarà attiva nel territorio comunale di Celico, in provincia di Cosenza le ore 23.00 di mercoledì 22 agosto e le ore 6.00 di giovedì 23 agosto

CELICO (CS) – Per il prosieguo dei programmati monitoraggi strumentali sul viadotto ‘Cannavino’, situato in corrispondenza del km 43,000 della strada statale 107 “Silana Crotonese” a Celico (CS), si rende necessaria una limitazione al traffico veicolare. Nel dettaglio, tra le ore 23.00 di mercoledì 22 agosto e le ore 6.00 di giovedì 23 agosto sarà chiusa la tratta compresa tra gli svincoli di Spezzano Sila/Casali del Manco e Rovito.

I veicoli in transito sulla statale 107, provenienti da Cosenza e diretti a Celico e a Crotone dovranno prendere l’uscita obbligatoria al km 34,200 (svincolo di Cosenza) in direzione Casole Bruzio e Spezzano Piccolo con innesto sulla statale 107 al km 45,450. I veicoli provenienti da Crotone, dalla statale 107 e quelli locali provenienti da Celico e Spezzano della Sila e diretti a Cosenza dovranno prendere l’uscita obbligatoria al km 45,450 e proseguire in direzione Spezzano Piccolo, Casole Bruzio, Cosenza. Il personale Anas che stazionerà in prossimità delle interruzioni, sospenderà le operazioni di monitoraggio per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.